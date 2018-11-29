93 مليار دولار عائدات إضافية لشركات الطيران

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقع تقرير أن تبلغ العائدات الإضافية لشركات الطيران في العالم 92.9 مليار دولار في العام الجاري، ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 312% مقارنة بأرقام عام 2010.

وذكر تقرر ايديا ورك كومباني، بالتعاون مع شركة كار ترولر أن الأرقام جاءت من بيانات 175 شركة طيران في العالم، وهو العام التاسع الذي تقدر فيه الشركتان عائدات شركات الطيران الإضافية.

وتأتي عائدات شركات الطيران الإضافية من أنشطة وخدمات توفر عائداً نقدياً بعيداً عن مجرد النقل الجوي. وتشمل تلك الأنشطة العمولات التي تحصل عليها الشركات من حجوزات الفنادق وبيع أميال سفر للشركاء وتوفير خدمات خلاف مبيعات تذاكر الطيران، وتوفير مزيد من الخيارات للركاب، ويحقق هذا المزيد من الإيرادات والأرباح للشركات.

وقال الين مكورماك المدير التجاري في شركة كا رترولر: إن مبلغ 93 مليار دولار في العام الجاري يعني أن شركات الطيران تبيع منتجات وخدمات يرغب فيها العملاء.