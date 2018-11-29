«أدنوك» تدعم الناشئة لوظائف الغد

المصدر: أبوظبي- البيان

عقدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، منتدى ليوم واحد، مع «ليغو للتعليم»، لتعزيز برامج تطوير تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للجيل المقبل من الشباب.

ويأتي انعقاد المنتدى، في إطار جهود الشركة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامجها للمسؤولية المجتمعية.

وقام عدد من كبار المديرين من «ليغو للتعليم»، وشريكتها «آتلاب»، بزيارة مدارس أدنوك في ساس النخل، حيث التقوا بالمديرين والمعلمين والطلاب، لتقييم نجاح برنامج «ليغو للتعليم» الذي أدخلته، وقياس فاعلية مختبرات التعلم المبتكرة في قاعات الصف، وتحديد فرص توسعها وتعزيزها، بما يضمن استمرار البرنامج في توفير حلول تعليمية قيّمة للعام المقبل.

وقالت ريم البوعينين رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في أدنوك: «نركز بشكل كبير على تنفيذ مبادرات فعالة في مجال برامج تطوير تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يُمكّن شبابنا من تطوير المهارات اللازمة لتعزيز وظائفهم، ودعم خطط التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات في الوقت نفسه، بما يتماشى مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»».

وقال جوش غراهام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوكرانيا في «ليغو للتعليم»: «يهدف هذا التعاون بين أدنوك و«ليغو للتعليم»، إلى تزويد طلاب مدارس أدنوك بالمهارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات /‏‏ العلوم والتكنولوجيا وإعدادهم للالتحاق بوظائف القرن الواحد والعشرين، والتي في بعض الحالات، لم توجد بعد».