المصدر: لندن- رويترز

واصلت عملة «بتكوين» الرقمية تقلباتها على وقع المضاربات وارتفعت العملة أكثر من 6% خلال التعاملات أمس، لتصعد فوق مستوى 4 آلاف دولار وتتجه صوب تسجيل أكبر قفزة يومية، منذ يوليو مع تعافيها بعد عمليات بيع كثيفة في الآونة الأخيرة.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث تداولات 3970.04 دولاراً على منصة بتستامب، بعد أن تضررت جراء موجة بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة على مدى الأسبوعين الماضيين. وخسرت العملة ما يزيد على 70 % من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

وشهدت أسعار العملات الرقمية تقلبات واسعة خلال الأيام الماضية وتكبدت أسعارها خسائر فادحة وسط تحذيرات المحللين والخبراء للمستثمرين من الخسائر الفادحة التي سيتعرضون لها بسبب استمرار تأرجح أسعارها بصورة حادة."بتكوين" ترتفع 6% متجهة صوب أفضل أداء يومى منذ يوليو