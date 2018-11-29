الإمارات أكثر أسواق التجارة الإلكترونية تقدماً إقليمياً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تُعتبر الإمارات سوق التجارة الإلكترونية الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل انتشار يناهز 4.2٪، على غرار مثيله في تركيا والبرازيل.

وتمثل إلى جانب السعودية التي تلتها في المرتبة الثانية بمعدل انتشار 3.8 ٪ ما يوازي 60 ٪ من سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وفقاً لأحدث دراسة بعنوان «التجارة الإلكترونية في المنطقة الصادرة عن غوغل بالتعاون مع شركة Bain & Company».

الاستعداد الرقمي

وقال شربل سركيس، رئيس الأعمال الإقليمي ورئيس قسم البيع بالتجزئة والسفر في «غوغل مينا»: «إن ذلك يرجع في المقام الأول إلى الاستعداد الرقمي للمستهلكين، والوفرة المتزايدة في اختيار المنتجات عبر الإنترنت في هذه الأسواق».

ويعتبر المستهلكون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين الأكثر اتصالاً وإلماماً بالمعطيات الرقمية والتكنولوجيا الجديدة.

وفي هذا السياق قالت الدراسة: «إن الإمارات والسعودية تتمتعان بأعلى المستويات في انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي عالمياً».

ويعد البحث عبر الإنترنت جزءاً كبيراً من رحلة العميل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء تم شراء المنتج أو الخدمة عبر الإنترنت أو في متجر فعلي.

محركات البحث

وبحسب الدراسة، فإن ما يقرب من 56٪ من المستهلكين في الإمارات والسعودية ومصر يبدأون رحلة التسوق عبر الإنترنت باستخدام محركات البحث بدلاً من مواقع متاجر التجزئة.

وقالت الدراسة: «إن مستهلكي المنطقة يفضلون استخدام هواتفهم الذكية في البحث والتسوق عبر الإنترنت، حيث يبلغ متوسط حصة الهواتف الذكية من استفسارات البحث المرتبطة بالتسوق في الإمارات والسعودية 70٪ .