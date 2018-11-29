المطارات تواجه تحديات الأمن بالتكنولوجيا

المصدر: دبي- البيان

تلعب التكنولوجيا الذكية دوراً رئيساً في تعزيز أمن المطارات ووسائل النقل الجوي في مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية المتغيرة باستمرار.

كما تلعب تكنولوجيات الأمن والسلامة دوراً حيوياً في إدارة عمليات التفتيش السريع للمسافرين، وهناك منافسة شديدة بين المطارات لجهة توفير عمليات تخليص سريعة لإجراءات الهجرة والأمن، في حين يوجه المسؤولون بضرورة إيجاد نوع من التوازن لضمان معايير السلامة مع الإدارة السريعة لتدفق المسافرين في الوقت نفسه، وهنا تلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً.

ومن المتوقع وفقاً لمؤسسة «غلوبل ماركت إنسايتس»، أن تصل قيمة سوق أمن المطارات إلى 16 مليار دولار بحلول 2024. وفي حين يستمر الإرهاب والتهديد بالهجمات الإجرامية بلعب دور المحرك الرئيس للسوق، فإن تزايد تغلغل التكنولوجيات الذكية وإنترنت الأشياء في المطارات يؤدي إلى زيادة الطلب على سوق أمن المطارات.

وأظهرت دراسة استقصائية سنوية شاركت في رعايتها شركة سيتا ومجلس المطارات العالمي، قيام أكثر من نصف مطارات العالم بإدراج الأمن أولوية قصوى لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات على أمن المسافرين والمطارات.

ووفقاً للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، فإنه من المتوقع لمطارات الخليج العربي أن تستقبل 450 مليون مسافر سنوياً بحلول 2020.