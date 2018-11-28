طيران الإمارات ترتقي بخدمات المسافرين في مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

بدأت طيران الإمارات استخدام أحدث أسطول من الحافلات ذات التقنية العالية لعمليات نقل الركاب لتوفير مزيد من الراحة للمسافرين القادمين والمغادرين والعابرين في مطار دبي.

وتنقل الحافلات الجديدة ركاب طيران الإمارات بين المباني وطائراتها المتوقفة بعيداً على أرض المطار. وأصبح هناك حالياً عشر من هذه الحافلات الجديدة قيد الخدمة وسوف يتم استلام 30 حافلة أخرى بحلول يناير 2019، ويستمر الاستلام حتى يصل الأسطول بأكمله إلى 128 حافلة بحلول 2020.

وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: «تماشياً مع وعد السفر بتميّز دائم، قررت طيران الإمارات الاستثمار في أسطول حافلات خاص بنا لنقل عملائنا في مطار دبي. وإلى جانب أحدث نظام لإدارة النقل، فإن هذه الحافلات الجديدة سوف تمكننا من نقل عملائنا الكرام بمزيد من الراحة والسلاسة».

وأصبحت طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم توفر حافلات مطار يتساوى فيها مساحات الوقوف والجلوس، ما يعد تحسناً كبيراً في حافلات النقل المستخدمة في المطارات، التي عادة ما تعطي الأولوية لمساحات الوقوف وتوفر الحد الأدنى من المقاعد.

وتتميز الحافلات الجديدة بوجود منحدر مريح على المداخل ومقاعد قابلة للطي لتوفير مزيد من الراحة للعملاء الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو يسافرون مع عربات الأطفال.

وسيقوم فريق طيران الإمارات لخدمات المطار بإدارة أسطول الحافلات من غرفة تحكم بالاشتراك مع دناتا التي تتولى عمليات المناولة الأرضية. وبدلاً من العمليات اليدوية يتم حالياً تحديد جداول التشغيل وتوزيع السائقين باستخدام برنامج متقدم لتخطيط الموارد، ما يساهم في رفع الكفاءة وتحسين تجربة العملاء مع تقليل أوقات الانتظار وسلوك مسارات أفضل في واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.