إغلاق ثغرة ثانية في «ويندوز» تُستغل لشنّ هجمات تخريبية

المصدر: دبي- البيان

كشفت تقنية كاسبرسكي لاب للمنع التلقائي من الاستغلال Kaspersky Lab Automatic Exploit Prevention، والمتضمَّنة في معظم منتجات الشركة عن سلسلة جديدة من الهجمات الإلكترونية الموجهة، استهدفت مستخدمين في المنطقة. وشُنّت الهجمات من خلال استغلال ثغرة أمنية جديدة لم تكن معروفة من قبل في نظام التشغيل الشهير «ويندوز» من مايكروسوفت، هي الثانية التي يتم الكشف عنها خلال شهر.

وأغلقت مايكروسوفت الثغرة الأمنية في 13 الجاري بعد أن سارع خبراء كاسبرسكي لاب إلى إبلاغ الشركة عنها.

وتُعد الهجمات التي تُشنّ من خلال الثغرات الأمنية المجهولة، والتي تُعرف باسم «هجمات بلا انتظار» Zero-Day إحدى أخطر أشكال الهجمات الإلكترونية.