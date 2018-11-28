«الاتحاد للطيران» تعيد إطلاق مجلة «بوتيك» على متن الطائرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعادت الاتحاد للطيران إطلاق مجلة «بوتيك» للتسوّق على متن الطائرة، بشكلها الجديد الذي اتخذ نمطًا تحريريًا أكثر عصرية يتميّز بغنى الصورة وبتشكيلة أوسع من المنتجات لتكون مكمّلا للعروض الحائزة الجوائز التي توفرها الشركة على متن الطائرة، فضلاً عن تقديم مزيد من الخيارات للضيوف.

تضم المجلة 90 منتجاً جديداً وعروضاً حصرية على متن الطائرة، وأفكاراً للهدايا، مع تشكيلة من العطورات الجديدة في الأسواق، مثل لـ إنترديت/‏ L'Interdit وجنتلمان/‏ Gentlemen من جيفنشي، وأومبريه ليذر/‏ Ombré Leather من توم فورد وتيري دي هيرميسTerre d'Hermès، جميعها تم إطلاقها الشهر الفائت. ويحمل غلاف المجلة لإصدار نوفمبر عطر سوسبيرو «إربا بيورا/‏ Erba Pura» من دار العطور الفاخرة زيرجوف/‏ Xerjoff.

وقال جمال العوضي، رئيس قسم تجارب الضيوف التجاري: أعيد تصميم مجلة بوتيك بشكلها الجديد كدليل تسوّق عصري وجذاب يوفر لضيوفنا تجارب أكثر خصوصية.