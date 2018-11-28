«جزيرة ياس» تحتفي بالعيد العاشر لتأسيسها

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها هذا الشهر، ويجسد هذا التحول الكبير من مساحة خاوية إلى وجهة عائلية عالمية المستوى مدى التقدم الذي أحرزته أبوظبي في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 من خلال ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة «ميرال»: «نجحنا خلال 10 سنوات في تحويل هذه المساحة الخاوية إلى وجهة نابضة بالحياة مع احتضانها العديد من أماكن الجذب الفريدة، والإنجازات غير المسبوقة على مستوى العالم.

ونحن إذ نفخر بما استطعنا تحقيقه لغاية الآن، فإننا نتطلع في المستقبل إلى مزيد من الابتكار والتفرّد والتجارب الاستثنائية الغامرة، التي تعزز مكانة الجزيرة كوجهة عالمية للترفيه والأعمال».