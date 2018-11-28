«غوغل» تشتري متنزه أعمال في ماونتن فيو

المصدر: نيويورك - الوكالات

أعلنت «غوغل» شراء متنزه أعمال «ماونتن فيو» - وهو عبارة عن مساحة من الأراضي تضم مباني إدارية - مقابل مليار دولار فيما يعد أكبر صفقة شراء عقارية هذا العام.

ويزيد حجم الموقع الجديد في «ماونتن فيو» عن المقر الرئيس لوحدة «غوغل بليكس» – على بعد أمتار للغرب – كما أنه يجتاز حجم قطعة أرض تبني عليها «غوغل» مبنى على شكل قبة داخلها خيام وستائر. وتمثل هذه الصفقة فرصة مميزة لـ«غوغل» من أجل التوسع في المزيد من المساحات الإدارية قرب مقرها مع الأخذ في الاعتبار أن إيجاد مساحة إدارية لشركة ما أصبح أمراً نادراً في «ماونتن فيو».

وكانت «غوغل» قد أنفقت 1.32 مليار دولار في «صانيفيل» ومليار دولار في «ماونتن فيو» و271.8 مليون دولار في شمالي «سان جوزيه» و234 مليون دولار وسط «سان جوزيه».