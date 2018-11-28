«إتش آند إم» تعتزم إغلاق «تشيب مانداي»

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلنت سلسلة متاجر الملابس السويدية «هينز آند ماورتيز» (إتش آند إم) اعتزامها إغلاق العلامة التجارية «تشيب مانداي» التابعة لها بسبب خسائرها.

وقالت المجموعة أمس إنه من المقرر استكمال الإغلاق بحلول يونيو من العام القادم على أقصى تقدير. وأشارت إلى أن هذا سيؤثر على 80 من الموظفين. وأضافت في بيان إن «تشيب مانداي لها نموذج أعمال تقليدي خاص بها، وهو نموذج واجه تحديات كبيرة بسبب التحول في الصناعة».

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق متجر «تشيب مانداي» في لندن ومتجرها الإلكتروني في 31 ديسمبر. وكانت «إتش آند إم» استحوذت على «تشيب مانداي» عام 2008. تجدر الإشارة إلى أن «إتش آند إم»، مثلها مثل غيرها في صناعة الأزياء، تعمل على تعديل نموذج الأعمال الخاص بها في ظل تنامي الطلب على المبيعات عبر الإنترنت وتراجع إقبال العملاء على المتاجر الفعلية.