«أمازون» تثير القلق في بريطانيا

المصدر: لندن- الوكالات

تشهد المملكة المتحدة حالة ارتباك بسبب مخاوف من أن تكون المستودعات الخاصة بتخزين المواد الغذائية فارغة في ظل الاستعداد لـ«بريكست» لأن «أمازون» حجزتها تمهيداً لتواجدها في السوق البريطانية بحسب ما طرحه نواب بريطانيون.وحذر اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني من أن جميع الأماكن المجهزة للتجميد والتبريد تم حجزها ولكن دون معرفة هوية حاجزها وما إذا كانت هناك سلع مُخزنة فيها أم لا. وأشار إيان رايت الرئيس التنفيذي للاتحاد إلى وجود حالة من الجدل غير مفهومة بشأن تلك المستودعات نظراً لأن «أمازون» حجزت كثيراً منها لدخولها سوق المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة.