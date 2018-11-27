10 هواتف ذكية الأكثر انتشاراً على شبكات «اتصالات» و«دو»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن أكثر 10 هواتف ذكية انتشاراً على شبكات «اتصالات» و«دو» خلال العام الماضي من خلال مسوحات في أماكن ميدانية خارجية وأخرى في أماكن مغلقة وذلك بهدف اختبار المكالمات الصوتية، وسرعة نقل البيانات وبث الفيديو، وسعة البطارية.

وقالت الهيئة في تقرير عن «مؤشرات أداء الهواتف الذكية 2017»، إن الهواتف العشرة هي: «أبل آي فون 8» و«اتش تي سي يو الترا» و«هواوي مات 9 برو» و«هواوي بي 10» و«ال جي جي 6» و«نوكيا 8» و«وان بلس 5» و«سامسونج جالاكسي اس 8» و«سوني اكسبيريا اكس زد بريميوم» و«سامسونج جالاكسي نوت 8».

وأشار التقرير إلى أن المسوحات المغلقة أظهرت أن هواتف «نوكيا 8» الأعلى أداء على شبكة «اتصالات» فيما يتعلق بسرعة تنزيل البيانات، فيما كانت هواتف «وان بلس فايف» الأعلى أداء على «دو»، بينما من حيث سرعة تحميل البيانات حققت هواتف «أي فون 8» أعلى أداء على «اتصالات» و«دو»، بينما فيما يتعلق بسرعة تصفح الانترنت كانت هواتف «نوكيا 8» الأعلى أداءً على «اتصالات» و«دو».

ولفتت الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بالمسوحات الخارجية، أظهرت هواتف «غلاكسي نوت 8» الأعلى أداء على «اتصالات»، فيما كانت هواتف «سوني اكسبيريا بريميوم» الأعلى أداء على «دو»، ومن حيث سرعة تحميل البيانات كانت هواتف «أبل أي فون 8» الأعلى أداء على الشركتين، وكانت «هواتف نوكيا 8» الأعلى أداء في سرعة تنزيل البيانات على «اتصالات» و«دو».

وكانت هواتف «جالاكسي نوت 8» الأعلى أداء من حيث نسبة نجاح إنشاء المكالمات على «اتصالات» و«دو»، بينما من حيث من نسبة انقطاع المكالمات فكانت هواتف «وان بلس فايف» الأفضل أداء على «اتصالات» و«نوكيا 8» على «دو».

وكانت هواتف «هواوي مات 9» الأعلى أداء على «اتصالات» و«دو» من حيث معدل جودة الصوت.

بينما كانت الهواتف الأعلى أداء من حيث نسبة المكالمات الصوتية عالية الجودة هي «ال جي جي 6» على «اتصالات» و«هواوي مات 9 برو» على «دو». وبين التقرير أن هواتف «سامسونغ اس 8» كانت الأعلى أداء على «اتصالات» من حيث نسبة بث الفيديو عالي الجودة، فيما كانت «هواتف نوكيا 8» الأعلى أداء على «دو».