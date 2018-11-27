قراصنة يستغلون خرائط غوغل لسرقة بنوك

المصدر: نيودلهي - وكالات

توصل قراصنة انترنت «هاكرز» إلى حيلة جديدة لخداع المستخدمين باستخدام خرائط غوغل، إذ تتيح خدمة الخرائط عبر الإنترنت للمستخدمين إجراء التغييرات والتصحيحات، لذا يستغل الهاكرز هذا الأمر ويقومون بتغيير تفاصيل الاتصال المدرجة الخاصة بالبنوك على التطبيق، وبعد ذلك عندما يتواصل معهم عملاء البنوك، يقومون بالاستيلاء على بياناتهم المصرفية الخاصة.

وأصدرت الشرطة في الهند تحذيراً بشأن هذه الحيلة بعد تلقي شكاوى متعددة خلال الشهر الماضي، وفي الوقت الذي ينطبق فيه تحذيرهم تحديدًا على المحتالين في الهند، فلا يوجد ما يمنع المجرمين في أماكن أخرى من العالم من محاولة تقليد هذا المخطط.