المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير بحثي أميركي أن إنترنت المحمول أسرع من "واي فاي" في 33 دولة، رغم أن البعض يعتقد بأن شبكات اتصال "واي فاي" قد تتفوق على باقة الإنترنت الخاصة بالهاتف المحمول من حيث السرعة، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة، ففي بعض البلدان، قد تكون شبكة "واي فاي" أكثر بطئا للغاية.

وذكر التقرير أن هناك العديد من البلدان التي تتميز فيها الشبكات الخلوية واتصال "واي فاي" بالقدرة التنافسية المتقاربة، وليس من المستغرب أن تكون خدمة الواي فاي تتمتع بميزات واضحة في بعض البلدان، حيث يكون النطاق العريض المنزلي سريعاً نسبياً، مثل هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ومع ذلك، توفر تقنية LTE ميزة متسقة لسرعة التنزيل في بعض المناطق مثل لبنان.