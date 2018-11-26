بنك الإمارات دبي الوطني يدعم خدمة «غوغل باي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني» عن تمكين حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر الصادرة عنه من سداد مدفوعاتهم باستخدام خدمة «غوغل باي» Google Pay.

ففي ضوء الشعبية المتنامية التي تحظى بها المدفوعات اللاتلامسية في الإمارات، بادر البنك الذي يعّد سبّاقاً إلى تبني أحدث الابتكارات وتقنيات المدفوعات في القطاع المصرفي، إلى اعتماد هذه الخدمة المبتكرة تأكيداً لالتزامه الراسخ بدعم سبل الدفع الجديدة التي توفر لعملائه مزيداً من السهولة والانسيابية. وتتيح الخدمة للعملاء سداد مدفوعاتهم بسرعة وأمان عبر أجهزة الهواتف المتحركة العاملة بنظام أندرويد في جميع نقاط البيع التي تدعم المدفوعات اللاتلامسية.

وليتسنى لهم إجراء المدفوعات، يتعين على العملاء إضافة بطاقاتهم المصرفية من «فيزا» وماستر كارد الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى تطبيق «غوغل باي».

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشكل تسخير أحدث تقنيات المدفوعات التي توفر مستويات فائقة من الأمان والسرعة وسهولة الاستخدام جانباً محورياً من القيمة المتميزة والخدمات والمنتجات المبتكرة التي نوفرها لعملائنا. وتأتي شراكتنا مع «غوغل باي» تأكيداً لالتزامنا الراسخ بتقديم تجارب الدفع السهلة والمريحة لعملائنا، واستناداً إلى مكانتنا الريادية في طليعة مسيرة الابتكار والرقمنة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة».

وتستخدم خدمة «غوغل باي» تقنية التواصل قريب المدى (NFC) لنقل معلومات البطاقة، لتتيح بالتالي الاستغناء عن عمليات المصادقة التقليدية القائمة على شريحة بطاقة المدفوعات وإدخال رقم التعريف الشخصي. ويمكن للمستخدمين تسجيل معلومات بطاقاتهم مباشرة ضمن محفظة خدمة «غوغل باي» الرقمية، الأمر الذي يجعل منها وسيلة دفع مريحة وآمنة في آن معاً.