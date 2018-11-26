ثلث مشتريات الجمعة السوداء عبر الإنترنت هواتف

المصدر: نيويورك- وكالات

كشف محللو شركة «أدوبى» أن أكثر من الثلث «33.5%» من مبيعات «الجمعة السوداء» عبر الإنترنت تمت عبر الهواتف الذكية، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ29.1% خلال العام الماضى.

يأتى هذا على خلفية الارتفاع الكبير فى مبيعات الجمعة السوداء، حيث أنفق الناس 6.22 مليارات دولار (بزيادة 23.6% عن عام 2017)، وفى حين أنه من غير الواضح ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في التسوق عبر الهاتف، إلا أن شركة «محللون» تقول إن الفضل في ذلك يرجع جزئياً إلى عمليات التسويق التي تروج إلى جملة «تجارب متنقلة أفضل» للتسوق عبر الهاتف.

وكذلك فإن الهواتف نفسها قد توفر تسوقاً أكثر متعة مقارنة بأجهزة الكمبيوتر، حيث تشير البيانات تشير إلى أن عدداً متزايداً من الناس يشعرون بالراحة في ترك أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وراءهم عندما يقومون بمشتريات كبيرة، مكتفيين بالتسوق عبر الهاتف في النهاية.