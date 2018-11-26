تقنية جديدة لخداع بصمة إصبع الهاتف الذكي

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

توصل باحثون من جامعة نيويورك إلى طريقة لابتكار بصمات أصابع اصطناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، قادرة على إلغاء قفل الأجهزة التي تستخدم أنظمة التوثيق البيومترية، مثل قارئ بصمات الأصابع الموجود بمعظم الهواتف الذكية.

وأطلق الباحثون على بصمات الأصابع المولَّدة بطريقة اصطناعية اسم «DeepMasterPrints»، إذ تمكنوا من تقليد أكثر من واحد من أصل خمس بصمات تستخدم في نظام الهوية البيومترية، الذي يتمتع بمعدل خطأ يبلغ واحداً فقط من بين الألف.

وتستغل التقنية الجديدة اثنين من العيوب بأنظمة البصمات البيومترية، الأول هو أن معظم برامج قراءة بصمات الأصابع لا تقوم بتصوير بصمة الإصبع بالكامل عند مسحها ضوئياً، بل تحتفظ بجزء منه فقط، والثاني هو أن الأنظمة التي تقوم بمسح الأصابع بشكل جزئي فقط تكون أكثر عرضة للخداع.