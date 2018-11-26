حافلات دون سائق في بريطانيا 2019

المصدر: لندن - وكالات

تعتزم بريطانيا اختبار أولى رحلات الحافلات من دون سائق بداية من 2019، حيث سيشهد جسر Forth Road عبور حافلات من دون سائق تعمل بين منطقتي Fife وEdinburgh على مسار تجريبي لمسافة 14 ميلاً.

ومن المقرر أن تحمل كل حافلة ما يصل إلى 42 راكباً وتوفر نحو 10 آلاف رحلة في الأسبوع، مع تشغيل الخدمة كل 20 دقيقة عند إطلاقها بالكامل، فيما تأمل شركة Stagecoach المسؤولة عن الطريق تفعيل الخدمة بالكامل بحلول عام 2021.

وسيتم تعديل خمس حافلات ذات طابق واحد لتشمل التكنولوجيا اللازمة لقيادة أنفسها، ومع ذلك، سيتم إطلاق الاختبار الأول مع سيارة واحدة فقط، فيما يجرى تجهيز الحافلات بالمعدات المطلوبة.