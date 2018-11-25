استطلاع «البيان»: شركات التأمين مطالبة بتقديم منتجات مبتكرة للعملاء

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

خلص استطلاع للرأي أجرته «البيان الاقتصادي» إلى أن شركات التأمين مطالبة بتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لعملائها. وتحرص هيئة التأمين على ابتكار نظم تكنولوجية مالية حديثة لتسهم في توفير أفضل الخدمات التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين.

لا سيما أن مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات خلق فرصاً كبيرة أمام شركات التأمين بالدولة لتزويد عملائهم بالخدمات والمنتجات المناسبة وفقاً لاحتياجاتهم، حيث عملت الشركات على استخدام التكنولوجيا في مجالات عدة في صناعة التأمين، ما يجعل قطاع التأمين من أكثر القطاعات المرشحة للنمو في مجال التكنولوجيا الحديثة خلال السنوات المقبلة.

وتعمل هيئة التأمين على دراسة مشاريع عدة لقوانين وتعليمات تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وتنميته وفق آليات التكنولوجيا الرقابية، منها الانتقال إلى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الإلكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة به لبناء قاعدة بيانات مالية إلكترونية متطورة عن القطاع ومراقبته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك تعزيز الابتكار عن طريق إنشاء مراكز الابتكار في جميع الشركات العاملة بقطاع التأمين لتعزيز وتطوير منظومة الابتكار في قطاع التأمين.

وطرحت شركات التأمين في الدولة مؤخراً 3 منتجات تأمينية مبتكرة تدخل أسواق الإمارات للمرة الأولى وهي: التأمين على الأجنة قبل الولادة، ونشر أجهزة إصدار وثائق التأمين على السيارات آلياً في المراكز التجارية الكبرى ومحطات البترول، ووثيقة منح النقاط المجانية للسائقين حال خلو ملف حامل الوثيقة من الحوادث.