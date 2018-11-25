طلاب إماراتيون يستعدون للمرحلة التالية من مسابقة «هواوي»

المصدر: شنزن - البيان

أعلنت «هواوي» اختتام المرحلة الثانية من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات 2018 التي تُعنى بتجهيز جيل المستقبل لقيادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يتوافق مع رؤية «هواوي» الجديدة الهادفة إلى وضع التقنيات الرقمية في متناول كل شخص ومنزل وشركة وبناء عالم أكثر تواصلاً وذكاءً. ومن المقرر أن يتوجه الطلاب الفائزون من الإمارات للمشاركة في المرحلة التالية من المسابقة في الصين.

وكانت المسابقة قد انطلقت من خلال التعاون الوثيق بين «هواوي» والعديد من الهيئات الحكومية في الشرق الأوسط منها السعودية والإمارات وباكستان وعُمان والبحرين، حيث حظيت بدعم أكثر من 226 جامعة في المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم في تجهيز جيل الطلاب لتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة من خلال اللحاق بركب عملية التحوّل الرقمي. وتُعنى المسابقة بإعداد الجيل القادم.