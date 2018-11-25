احتجاجات لعمال «أمازون» في «الجمعة السوداء»

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

احتج الآلاف من موظفي «أمازون» في جميع أنحاء أوروبا خلال الجمعة السوداء على الطريقة التي تتعامل بها الشركة معهم، ونظم تحالف من النقابات في جميع أنحاء أوروبا هذه الاحتجاجات، ونشرت نقابة العمال البريطانية (GMB) شريط فيديو للعمال يقولون للرئيس التنفيذى للشركة جيف بيزوس «نحن لسنا روبوتات» بخمس لغات مختلفة.

ويخطط العمال في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا للإضراب لمدة 24 ساعة أو أكثر، وذكرت صحيفة «كورييرى ديلا سيرا» الإيطالية أن المدراء اضطروا للتدخل، وقاموا بحزم المنتجات والبضائع بأنفسهم للتعامل مع الطلب بعد إضراب العمال.

وقالت UNI Global، نقابة العمال التي تساعد على تنسيق الاحتجاج، إن ما يقرب من 2400 عامل قد أضربوا عن العمل في أوروبا، وهناك أعداد أكبر من المتظاهرين. وقالت «أمازون ألمانيا» إن 620 موظفاً شاركوا في الإضراب في اثنين من مستودعاتها، في حين قال الاتحاد الألمانى لبيزنس إنسايدر إن 1000 عامل احتجوا.

وفى إسبانيا قالت النقابات إن 1600 موظف أضربوا، كما ادعت تقارير محلية أن «أمازون» طلبت من الشرطة الإسبانية التدخل لوقف الإضراب داخل مستودع في ضواحي مدريد. ونقلاً عن مصادر الشرطة، ذكرت صحيفة «الكونيدنسيال» أن الشرطة رفضت بشكل قاطع طلب «أمازون».

وفى المملكة المتحدة بدأ عمال أمازون التظاهر خارج مخازن الشركة في الساعات الأولى من صباح أمس.