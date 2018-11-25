«أبل» تبدأ تطوير أنظمة للسيارات ذاتية القيادة

المصدر: سان فرانسيسكو- وكالات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل «تيم كوك» بعض التفاصيل حول برنامجها المتعلق بالسيارات ذاتية القيادة، بعد أن التزمت الشركة بقدر كبير من السرية لفترة طويلة حول هذا البرنامج. وقال كوك في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأميركية: إن «أبل» تعمل حالياً على أنظمة مستقلة للسيارات المستقبلية، وكشفت تقارير عن أن السيارة Lexus RX 450h تعد واحدة من سيارات «أبل» التجريبية.

وتحدث تيم كوك خلال المقابلة عن مجموعة من الأشياء، بما في ذلك سيارات الشركة المستقلة، وعندما سئل عن أن مقر «أبل بارك» سوف يكون حاضناً لسيارة الشركة المستقلة، حاول الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تفادي السؤال من خلال الحديث عن المقر الجديد وأهميته، لكنه في النهاية قال: «أبل تعمل حالياً على أنظمة مستقلة للسيارات المستقبلية». وأضاف: «نحن نطور أنظمة مستقلة، ونعتقد أن الاستقلالية هي تكنولوجيا أساسية لكن يمكن استخدامها بطرق مختلفة».

ورداً على سؤال حول الإرث الذي سيتركه، خاصة في ضوء كونه خليفة ستيف جوبز، المؤسس المشارك الأسطوري لشركة أبل، قال كوك إنه لا يهتم بهذه الأشياء، وهو فقط يقوم بعمله، ويأمل أن تكون بعض الأشياء الأخرى التي يفعلها تعمل على مساعدة الآخرين.