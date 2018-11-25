رئيس الشركة المجمّعة لهواتف آيفون يتوقع أداءً قوياً

المصدر: تايبيه - د ب أ

قال تيري جو، رئيس مجموعة «فوكسكون» للتكنولوجيا التي تقوم بتجميع هواتف «آي فون»، إن نشاط شركته سيبقى قوياً حتى يناير المقبل على الأقل، وسط تزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب على المنتج الرئيسي لشركة «أبل». ونقلت «بلومبرغ» عن جو قوله: «نشاطنا سيكون جيداً جداً حتى يناير على الأقل».

وكانت بلومبرغ قد ذكرت أن مذكرة داخلية لشركة «فوكسكون» حددت عام 2019 بأنه صعب للغاية وسيشهد تنافساً شديداً. وتعد شركة «فوكسكون» ومقرها تايبيه، المجمع الرئيسي لهواتف «آي فون إكس.إس» و»آي.فون إكس إس ماكس»، وتتقاسم تجميع هواتف «آي.فون إكس.آر» مع منافستها «بيجاترون».

وطبقاً للمذكرة فإن الشركة ستخفض نفقاتها بواقع 20 مليار يوان (9ر2 مليار دولار) العام المقبل عما كانت عليه هذا العام، حيث تحقق ستة مليارات يوان من وحداتها لهواتف «آي.فون». وتعتزم خفض 10% من موظفيها غير الفنيين.