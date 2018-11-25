«فايبر» يجمع مليار شخص في غروب

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلن تطبيق التراسل الفوري «فايبر» عن ميزة جديدة قد تكون هي الأولى في العالم، على حد وصفه، حيث وفر ميزة «مجتمعات فايبر»، والتي ستجعل منه تطبيق المراسلة الأول في العالم الذي يوفر مساحة للدردشة تضم أكثر من مليار شخص يمكنهم تبادل الرسائل معاً في غرفة دردشة واحدة.

ورغم صعوبة المشاركة في غرفة دردشة تضم مليار شخص ومتابعة كل ما يقال داخلها، إلا أن الميزة موجودة إذا ما فضل شخص استخدامها لأي سبب، كما أعلن «فايبر» عن توفير مميزات جديدة لتحقيق الدخل، للسماح لمالكي المنتجات بالحصول على أرباح خلال نمو مجموعاتهم.

ويمكن لأي مستخدم فايبر إنشاء دردشة جماعية تضم مليار عضو، والتي يمكن استخدامها لأي غرض.