ألمانيا تستقطب الأيدي العاملة من خارج الاتحاد الأوروبي

المصدر: جوترسلوه (ألمانيا) - د ب أ

رصدت دراسة حديثة استمرار تزايد هجرة الأيدي العاملة من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.

وأوضحت دراسة أجرتها مؤسسة «بيرتلسمان» أن عدد المهاجرين الذين وفدوا إلى ألمانيا العام الماضي من دول خارج الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 545 ألف فرد من بينهم نحو 118 ألف لاجئ.

وأظهرت أن نحو 38100 مهاجر من إجمالي 545 ألف مهاجر (نحو 7%) حصلوا العام الماضي على وضعية إقامة كقوى عاملة. وتعتزم الحكومة الألمانية عبر قانون هجرة للأيدي العاملة جذب المزيد من العمالة المؤهلة لسوق العمل الألماني من الاتحاد الأوروبي ودول خارجه.