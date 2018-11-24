«خوذة الواقع الافتراضي» لعشاق سباقات السيارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت HTC VIVE™ و«مكلارين ريسينغ» أمس عن إطلاق إصدار خاص من خوذة HTC VIVE تحمل علامة «مكلارين»، لتكون بذلك أول منتج مشترك يطلقه الطرفان منذ الشراكة التي أعلنا عنها في مايو الماضي، ويقدم لعشاق سباقات السيارات تجربة لا تضاهى في عالم الواقع الافتراضي.

وتجمع الخوذة الجديدة بين الدقة الفائقة التي تتمتع بها Vive Pro، ونظام الصوتيات عالي النقاء وكفاءة العمل لتوفر بذلك تجربة استثنائية للواقع الافتراضي لجمهورها في شتى أرجاء العالم.

وعلاوة على مظهرها الاستثنائي وأدائها المتميز، تأتي الخوذة الجديدة مع محتوى الواقع الافتراضي الفريد لمرآب مكلارين، والذي تم إطلاقه على Vive Studio بالتعاون مع «مكلارين»، إضافة إلى نسخة مخصصة من لعبة RFactor 2’ إصدار «مكلارين» الذي تم تصميمه للعمل دون أي ملحقات إضافية للقيادة.

ويعتبر محتوى الواقع الافتراضي الفريد لمرآب مكلارين لعبة محاكاة شيّقة متعددة اللاعبين، تتيح لهم الانضمام إلى فريق مرآب مكلارين وتعلّم كيفية استكمال التعديلات على إطارات السيارة كفريق حقيقي خلال السباقات.

وستقام نهائيات المسابقة في مركز «ماكلارين» للتكنولوجيا من 14 إلى 17 يناير 2019، وسيقوم جميع المتأهلين للتصفيات النهائية بالتدريب والتنافس باستخدام خوذة الواقع الافتراضي Vive Pro.