الهجمات الإلكترونية تستنزف الملايين من أموال الضحايا

المصدر: دبي - البيان

يتطور مشهد التهديدات الإلكترونية سريعاً حيث يضطر المجرمون الإلكترونيون الأقل مهارة بالمجال إلى المغادرة، فيما يعزز الأقدر منهم إمكاناته ومهاراته للبقاء مع النخبة الأذكى والأقوى منهم.

حيث يمثل أولئك المجرمون النخبة المتميزة والتي تطورت من مجموعة من المهاجمين الذين كانوا يستخدمون البرمجيات الجاهزة في السابق ويستعملون أساليب القرصنة اليدوية، ليس بهدف التخريب أو التجسس بل للحفاظ على تدفق إيراداتهم غير الشريفة.

وأطلقت «سوفوس» أمس تقريرها عن التهديدات للعام 2019، والذي يكشف عن ارتفاع أعداد الهجمات الإلكترونية المركّزة، فيما يستهدف المجرمون ضحاياهم لكسب الملايين.

ترتيب دقيق

وقال جو ليفي، المدير التنفيذي للتقنية في «سوفوس» إن تقرير التهديدات لعام 2019 الصادر عن سوفوس لابز على أبرز سلوكيات وهجمات أولئك المجرمين الإلكترونيين يرصد تحول المجرمين الرأسماليين إلى الهجمات المركزة لطلب الفدية، والتي يتم ترتيبها بشكل دقيق ومسبق لتحصد ملايين الدولارات من خلال دفع الفدية.

وأوضح أن تلك الهجمات تختلف في طبيعتها عن الأسلوب العشوائي للهجوم وانتظار النتائج عبر توزيع ملايين الرسائل الإلكترونية – فهجمات طلب الفدية المركّزة تسبب أضراراً أكبر عندما تتم من خلال برنامج روبوتي – حيث يمكن للمهاجم أن يجد الضحايا ويدرسهم، ويفكر في كل حالة على حدة ليتغلب على العقبات ويغلق أي مخرج ممكن لتضطر الضحية إلى دفع الفدية.