«سامسونغ» تعتذر عن وفيات بين عمال في مصانعها

المصدر: سول - د ب أ

اعتذرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا عن حدوث وفيات وحالات مرضية بين العمال في مصانعها للرقائق الإلكترونية والشاشات.

وأعرب رئيس الشركة كيم كي نام في بيان أذيع على شاشة التليفزيون الكوري الجنوبي أمس عن أسفه لأن الشركة لم تتصرف بشكل أسرع حيال هذه المشكلة.

ويأتي هذا الاعتذار بعد خلاف استمر سنوات بين الشركة وممثلين عن أسر الضحايا.

وكانت سامسونغ تعهدت بالإذعان لحكم أصدرته لجنة تحكيم بشأن دفع تعويضات للموظفين الذين تعود أسباب حالتهم المرضية إلى استخدام مواد كيماوية أثناء العمل.

وفي مايو 2014، اعتذرت سامسونغ للموظفين الذين أصيبوا بسرطان الدم أو أنواع أخرى من المرض، وكذلك لأسرهم.