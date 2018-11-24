«ديرفيلدز مول» يهدي المتسوقين جوائز بـ25 ألف درهم في عيده الخامس

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «ديرفيلدز مول» بمنطقة الباهية في أبوظبي أسماء الرابحين في السحب الذي أقامه خلال فعاليات «أنفق واربح» .

حيث كان السحب جزءاً من احتفالات المول بالعيد الخامس لتأسيسه ومنحه الضيوف خيارات التسوق والتسلية والترفيه الأفضل.وقام فريق من ممثلي «ديرفيلدز مول» بالتعاون مع عبد الله المنصوري، مثل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، باجراء السحب.

حيث حصل الفائزون على جوائز بقيمة 25000 درهم مقدمة من متاجر مشاركة تشمل الروميزان للذهب والمجوهرات وصالون بيس لاين ومركز جوماسان التجميلي ومجوهرات لايف ستايل وأوبتيك زون وحول الإمارات وذا ماتريس ستور وعطور ياس.

وتضمنت الاحتفالات مغامرة شيقة لدى «هاوس أوف كونفيتي» تمكن خلالها العملاء الذين أنفقوا 200 درهم من إمضاء دقيقة واحدة للبحث عن القسائم الرابحة وقد حصل الكبار والصغار على جوائز فورية.