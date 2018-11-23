المسافرون يتقبلون فحص الخصائص الحيوية لتسريع الإجراءات

تشكّل القدرات المبتكرة وإتقان التقنيات بمجال السفر أهمية جوهرية للمقيمين في الإمارات حسبما كشفت دراسة عالمية مستقلة أجرتها منصة السفر التجارية الرائدة «ترافلبورت» التي أشارت إلى أن 4 من بين 5 مسافرين من دولة الإمارات (83%) متقبلون مسألة الخضوع لفحص الخصائص الحيوية (الفحص البيومتري) في المطارات من أجل تقليص فترات الانتظار لإتمام إجراءات السفر.

وشملت «دراسة تجربة السفر الرقمية العالمية» السنوية، التي تم الإعلان عن نتائجها أمس أكثر من 16.200 مسافر في 25 دولة، والذين قاموا برحلة عودة واحدة على الأقل خلال العام الماضي.

حيث كشفت النتائج عن أن أكثر من نصف المسافرين (61%) في دولة الإمارات يستخدمون حالياً ميزة البحث الصوتي عن رحلاتهم المقبلة، فيما أشار مسافر من بين 5 مسافرين إلى أن هذه الميزة كان لها التأثير الأكبر في خياراتهم.

الهواتف الذكية

وأوضحت نتائج الدراسة أن المسافرين في الإمارات أصبحوا أكثر اعتماداً على استخدام هواتفهم الذكية عند البحث عن رحلات الطيران وبالإضافة إلى ذلك أقرّ 64% من المشاركين في الدراسة بأنهم لا يمكنهم الاستغناء عن هواتفهم الذكية أثناء السفر فيما أشار حوالي ثلثي المشاركين إلى أنهم يشعرون بالقلق عند تعطّل هواتفهم أو نفاذ البطارية.

وأجريت الدراسة من قبل شركة «ترافلبورت» بهدف تحديد متطلبات المسافرين من الأدوات الرقمية، حيث أظهرت النتائج أيضاً أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة (58%) من دولة الإمارات يهتمون بإجراء البحث والحجوزات عبر هواتفهم الذكية، حيث إنهم يستخدمون ما متوسطه 14 نوعاً متنوعاً من التطبيقات عن البحث عن الرحلات والقيام بحجزها.

الوسائل الرقمية

وقالت كاثرين والنجتون، مدير «ترافبلورت» في دولة الإمارات: «تؤكد نتائج دراستنا مدى أهمية الأدوات والوسائل الرقمية، مثل الهواتف الذكية وفحص الخصائص الحيوية والبحث الصوتي عن الرحلات، بالنسبة للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فلم تعد هذه الأدوات الرقمية مسألة اختيارية بالنسبة لصناعة السياحة عالمياً، إذ إنها توفر نتائج دقيقة وفورية للباحثين عن الرحلات، فضلاً عن أنها ذات أهمية جوهرية من حيث تمكين المؤسسات العاملة في هذه الصناعة من سهولة الوصول إلى عملائهم وتلبية متطلباتهم في عصرنا الحالي».

وأشارت نتائج الدراسة إلى الأهمية الحيوية للميزات التي توفرها تطبيقات البحث عن الرحلات عبر الهواتف الذكية، لاسيما قدرات البحث وحجز الرحلات (73%)، وتلقي إشعارات الرحلات (67%)، وإجراءات الدخول (68%)، وشراء ميزات إضافية على الرحلة مثل خدمات الإنترنت (واي فاي) والوزن المسموح وأولوية الصعود إلى الطائرة (64%).

وأظهرت النتائج أن ثلث المسافرين في دولة الإمارات يفضلون استعراض جدول الرحلات من خلال منصة واحدة، فيما أبدى 38% منهم شعورهم بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على الدخول إلى خدمات البحث والحجز وإدارتها عبر أجهزتهم الذكية.