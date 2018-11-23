«نوكيا» تعين مديراً جديداً لشبكات الجوال

المصدر: هلسنكي - الوكالات

عينت «نوكيا» الفرنسي «تومي إيتو» - الذي وصفته بـ«خبير تقنيات الراديو» مديرًا لشبكات الجوال بدلاً من «مارك روان»، الذي يعد ثاني أكبر التنفيذيين الذين غادروا الشركة الفنلندية خلال الأسابيع القليلة الماضية عقب استقالة مدير أعمال براءات الاختراع في بداية الشهر الماضي.

وتجري «نوكيا» تعديلات في هيكلها الإداري كجزء من جهودها التي تهدف للتركيز على تكنولوجيا الجيل الخامس.

وتخطط الشركة لدمج أعمال شبكات الجوال والشبكات الثابتة في وحدة جديدة باسم «أكسيس نيتورك» بقيادة رئيس لم يتم اختياره بعد. وقال المدير التنفيذي «راجيف سوري» في بيان له إنه بإنشاء كيان موحد لشبكات الجوال والشبكات الثابتة يمكن للشركة تحسين اهتمامها بالعملاء وتبسيط الهيكل الإداري وتعزيز المحفظة المالية.