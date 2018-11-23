(فيديو) تناول البيتزا بالعيدان يفجّر أزمة تجاربة!

المصدر: البيان الالكتروني

تسبب استخدام عيدان الطعام، التي تعتبر سلوكا يوميا في حياة الشعب الصيني، للترويج والاعلان عن ماركة عالمية شهيرة دولتشي أند غابانا الإيطالية، بشكل غير لائق في استياء وغضب غالبية مستخدمي الانترنت الصينيين مؤخرا.

والقضية لم تقف عند هذا الحد، حيث قام أحد مستخدمي الإنترنت الأجنبية يوم أمس الاول بنشر صور على الانستغرام يبين صاحب ومصمم دولتشي أند غابانا ستيفانو غابانا هو يشتم الصين بشكل مسيء، ما أثار ردودا واسعة وسريعة في مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ خلال المؤتمر الصحفي الدوري أمس أن الصين لا ترغب في رفع حادثة دولتشي أند غابانا إلى قضية دبلوماسية، ولكن على العالم الخارجي أن يفهم نظرة الصينيين الى هذه القضية، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

كما أعرب الفنانون وعارضو الأزياء الصينيون الذين خططوا للمشاركة في عرض دولتشي أند غابانا في شانغهاي عن انسحابهم من العرض الذي من المخطط أن يقام مساء الأمس الاول، معربين عن أن " الوطن فوق كل شيء آخر."

من جانبها، ذكرت شركة دولتشي أند غابانا في مدونة صغيرة على حسابها الرسمي أن حسابها وحساب المصمم على الانستغرام قد تم اختراقهما وسيتم حل المشكلة عبر مكتبهم القانوني. ومع ذلك، لم يتم قبول هذا التفسير في الصين، لتعلن شركة دولتشي أند غابانا عن تأجيل عرضها في شانغهاي الى وقت لاحق لم يذكر.

وتوسعت القضية أكثر صباح أمس، حيث حظرت منصات التجارية الإلكترونية الصينية منها تيمول، وجينغ دونغ، وسونيغ تيسكو، ونيتيسيا كوالا، وفيأبي شوب وغيرها من قنوات المبيعات الرئيسية على الانترنت في الصين، منتجات دولتشي أند غابانا بالكامل.