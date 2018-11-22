المصريون والأردنيون أكثر العرب بحثاً بعقارات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت «دوبيزل العقارية» أن المصريين والأردنيين شكّلوا ما مجموعه 10% من الباحثين عن عقارات للشراء على منصتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، ما جعلهم أكثر الجنسيات العربية بحثاً عن الاستثمار العقاري في سوق الإمارات، وهو ما يتوافق مع الأرقام التي كشفت عنها أخيراً دائرة الأراضي والأملاك في دبي للفترة عينها.

وأظهر تقرير «دوبيزل» أنّ الأردنيين كانوا الأكثر إقبالاً على الاستثمار في دبي، بواقع 644 استثمارًا أجراها 548 مستثمرًا، فاقت قيمتها 1.2 مليار درهم. أما المصريون فقد أجروا 719 صفقة عقدها 623 مستثمرًا تجاوزت قيمتها المليار درهم.

وبالنظر إلى جنسيات المستخدمين الأكثر نشاطًا على منصة دوبيزل العقارية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، أتت النسبة الأعلى من الزيارات من المستخدمين الهنود مع 22٪ من إجمالي الزيارات.

وقال ماثيو غريغوري، رئيس قسم المبيعات العقارية لدى دوبيزل العقارية: «ساهمت وفرة المنازل ذات الأسعار المعقولة في زيادة جاذبية التملّك والاستثمار العقاري، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يخططون للبقاء في الدولة لمدة تتجاوز الخمس سنوات. ومن الواضح أنّ الكثير من المقيمين في الإمارات يتجهون نحو الاستثمار، نظراً للانخفاض العام للأسعار. وتُقدّم دوبيزل العقارية منصة متكاملة للمستثمرين في الإمارات تُساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة».

جدير بالذكر أنّه مع انتقال الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال دفع نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل العقارات والبنية التحتية، تقوم دوبيزل من خلال منصتها بدعم المستثمرين العقاريين. ويُتيح الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة للدولة فرصًا استثمارية رائعة للشركات والأفراد على مستوى العالم،.

وبشكل خاص للمُستثمرين العرب. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ القرارات الاستراتيجية للحكومة الإماراتية بمنح المستثمرين تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات وخفض الرسوم الحكومية شكلت حوافز مهمة لتشجيع الاستثمار في الدولة.