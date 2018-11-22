«هواوي» تطلق العمليات التجارية لحقبة الجيل الخامس

المصدر: لندن- البيان

أعلن كين هو، رئيس مجلس الإدارة بالنيابة في شركة «هواوي»، عن شحن أول 10000محطة رئيسة لشبكات الجيل الخامس (5G) بما يعكس رؤية الشركة لمستقبل هذه التقنية الواعدة.

جاء ذلك خلال انطلاق النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للشبكات المتنقلة ذات النطاق العريض من العاصمة البريطانية لندن أمس تحت شعار: «تقنيات الجيل الخامس ترسم ملامح المستقبل»، بحضور أكثر من 2200 شخصية بارزة من القادة والمحللين في عالم شبكات الاتصالات وأهم القطاعات.

وقال كين: «ستُحدث تقنيات الجيل الخامس ثورة تقنية، وستعزز من إمكانات جميع تقنيات المعلومات والاتصالات بما يُحدث تغييرات جذرية في عالم الأعمال. كما ستوفر هذه التقنيات فرصاً جديدة غير مسبوقة على الإطلاق في كافة المجالات».

وشجع كين شركاء «هواوي» في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مواكبة أحدث الأفكار المطروحة لما تسهم به من دور كبير في تطوير الأجهزة والتطبيقات الجديدة وإحداث نقلة نوعية في تجربة المستخدم، ما يعزز من القيمة المضافة التي توفرها تقنيات الجيل الخامس (5G).

واستعرض كين أيضاً أبرز خمسة تغييرات ستحدثها تقنيات الجيل الخامس وتتمثل في تحويل تقنيات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات إلى منصة متكاملة تضع في متناول جميع الأفراد والأشياء شبكات اتصالات سلسة غير محدودة في كل مكان. كذلك ستصبح جميع الأشياء متوفرة عبر الإنترنت بشكل افتراضي.

إضافة لتحول عالمنا لعالم قائم على التقنيات السحابية المتكاملة، بفضل اعتمادها الكامل على تقنيات الجيل الخامس التي توفر التقنيات السحابية إمكانات سحابية هائلة بسرعات فائقة مع زمن تأخير معدوم تقريباً.