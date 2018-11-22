«ابن بطوطة» يحتفي باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

يستعد ابن بطوطة مول للاحتفال باليوم الوطني الـ47 عبر تقديم جدول فعاليات حافل بالأنشطة الثقافية الإماراتية التقليدية، خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، تكريماً لتاريخ الأمة.

وتقام الفعاليات في ردهة الهند، التي تتضمن المجلس التراثي وفنون الخط العربي ورسومات الحنة والصقارين لتقديم لمحة عن تراث الإمارات الغني. وسيستقبل ابن بطوطة مول الزوار بالقهوة العربية والتمور، تجسيداً لجوهر الضيافة الإماراتية الأصيلة، كما سيكون للأطفال نصيب من المرح عبر الرسومات على الوجه المجانية.

ويفتح المجلس أبوابه يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 8 مساء خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، ومن الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساء يوم 2 ديسمبر، ستجري عروض العيالة المتجولة من الساعة 2 ظهراً حتى 9 مساء يوم 2 ديسمبر في ابن بطوطة مول.