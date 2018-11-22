شراكة بين أمازون ومايكروسوفت

المصدر: نيويورك- وكالات

دخلت شركة مايكروسوفت في شراكة جديدة مع أمازون عملاق التجارة الإلكترونية، التي بموجبها ستبيع مايكروسوفت أجهزة Echo التابعة لأمازون والمزودة بمساعد شخصي للاستجابة للأوامر الصوتية يحمل اسم «اليكسا»، وهى الخطوة التي أثارت تساؤلات الكثيرين، خاصة أن مايكرو سوفت تمتلك مساعداً شخصياً يحمل اسم «كورتانا».

وتنم هذه الخطوة عن تراجع شركة مايكروسوفت عن اعتبار المساعد الشخصي التابع لها «كورتانا» كونه منافساً لباقي المساعدات الشخصية، إذ حولت تركيز مساعدها نحو chatbots والمهام الأخرى الأكثر فائدة للشركات أكثر من المستخدمين العاديين.