النفط يهبط 6%

المصدر: (رويترز)

هبطت أسعار النفط بأكثر من ستة بالمئة الثلاثاء في تعاملات كثيفة وهوى الخام الأميركي إلى أدنى مستوى في أكثر من عام متأثراً بهبوط أوسع نطاقاً في بورصة وول ستريت غذته المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في تسوية العقود الآجلة 3.77 دولارات، أو ما يعادل 6.6 بالمئة، إلى 53.43 دولاراً للبرميل. وكان العقد هبط بما يصل إلى 7.7 بالمئة خلال الجلسة ليلامس 52.77 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017.

وجرى التعامل على أكثر من 946 ألف عقد أقرب استحقاق.

وهوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4.26 دولارات، أو ما يعادل 6.4 بالمئة، ليبلغ الخام في التسوية 62.53 دولارا للبرميل. وهبط الخام بنحو 7.6 بالمئة خلال الجلسة إلى 61.71 دولارا للبرميل،

وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017.