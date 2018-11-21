«دبي فستيفال سيتي» يحتفل باليوم الوطني بألعاب نارية

المصدر: دبي - البيان

كشف «دبي فستيفال سيتي مول» عن استعداداته للاحتفال باليوم الوطني الـ 47 للإمارات بباقة من العروض الجذابة والفعاليات المستوحاة من التاريخ العريق للبلاد في «فستيفال باي» ابتداءً من الساعة 2 ظهراً.

وتشمل الأنشطة الاحتفالية عرضين خاصين للألعاب النارية في الساعة 8 و10 مساءً، مباشرة عقب انتهاء عرض «تخيّل» الاستثنائي يوم 2 ديسمبر. وسيستمر جدول الفعاليات المميزة على مدار اليوم، بما في ذلك عروض العيالة التقليدية ابتداءً من الساعة 2 ظهراً، وعرض «تخيّل» في الساعة 8 و10 مساءً.

وسيحظى المتسوقون بفرصة الاستمتاع بالاحتفالات في وقت مبكر من اليوم، والتعرف إلى باقة من التشكيلات الجديدة في متجر «روبنسونس»، أو قضاء أوقات عائلية في «فابي لاند».