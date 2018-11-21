التطوير هدف الباحثين عن العمل

المصدر: دبي - البيان

كشف بحث جديد أجرته بوابة التوظيف عبر الإنترنت في مجال الضيافة «كاترير جلوبال»، أن التقدم الوظيفي والتطوير هو الهدف الأكبر والأهم للباحثين عن العمل في قطاع الضيافة.

واعتمد البحث على استطلاع آراء 21 ألف مرشح في قطاع الضيافة حول العالم، والذين يمثلون أكثر من 107 جنسيات مختلفة منها الإمارات.

تم الكشف عن نتائج هذا البحث خلال فعاليتين في دبي وأبوظبي، حضرها عدد من اللاعبين الرئيسيين في قطاعي الضيافة والسياحة. وأشار المقيمون في الإمارات ممن شملهم البحث إلى أن أكثر العوامل أهمية عند التفكير في فرص عمل جديدة هي التقدم الوظيفي والتدريب والتطوير بنسبة 17% لكل منها، في حين ركز 16% منهم على أهمية الشعور بروح الزمالة والعمل الجماعي.

وأشار 86% ممن شملهم البحث إلى نيتهم نقل وظائفهم في المستقبل القريب، مع تخطيط 43% منهم لتغيير مناصبهم خلال الربع القادم، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 22%. كما أشار ما يقارب نصف الأشخاص الذين شملهم البحث إلى أنهم سيستخدمون البوابات الإلكترونية عبر الإنترنت للبحث عن فرص جديدة للانتقال.