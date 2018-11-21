الصحة والجمال يتصدران البيع بالتجزئة مستقبلاً

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «سي بي آر إي» أن الطلب على متاجر التجزئة سيحافظ على معدلات نمو قوية في عدد من الأسواق الرئيسية لتجارة التجزئة مع تصدر قطاع الصحة والجمال لمحركات نمو الطلب المستقبلي.

وتركز الدراسة الجديدة على ستة أسواق كبرى لتجارة التجزئة وهي الصين وأمريكا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وتركز على توقعات الطلب على مساحة متاجر التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن القطاعات الرئيسية كالبقالة والملابس والأحذية والصحة والجمال ولوازم المنازل والحدائق.

وتتوقع (سي بي آر إي) أن يتفوق نمو الطلب في قطاع الصحة والجمال على غيره من القطاعات مع تحقيق الصين لنمو بنسبة 8.1% تليها ألمانيا 4.5% ثم إيطاليا 4.2%.