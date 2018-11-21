منال عمران تفوز بجائزة دولية

المصدر: دبي - البيان

تُوجت الدكتورة منال محمد عمران تريم الشامسي الاستشاري والمدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي، بجائزة «ليدي ماترهورن» لمجلس الأعمال السويسري في دبي والمناطق الشمالية خلال حفل العشاء السنوي للمجلس الأسبوع الماضي.

تم إقرار منح الجائزة، التي يتم تنظيمها مرة كل عامين، للدكتورة منال عمران بالإجماع من قبل اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السويسري، المكونة من 11 عضواً، نظراً لدعمها المستمر لنجاح المجلس، بالإضافة إلى إسهاماتها المتواصلة لقطاع الرعاية الصحية الأولية في دبي، بما في ذلك طب الأسرة، والطب المجتمعي، وطب الأسنان والخدمات المتخصصة مثل صحة الطفل، وصحة كبار المواطنين، والطب الوقائي، وصحة المرأة. كما أنها تترأس لجنة العمل المعنية بالرعاية الصحية وإعادة التأهيل في استراتيجية دبي لأصحاب الهمم.