مشاكل المنافسين تنعش «إيزي جيت»

المصدر: دبي - سيد صالح

سجلت «إيزي جيت»، أكبر شركة طيران متخصصة في الرحلات منخفضة الكلفة في بريطانيا، أداءً قوياً خلال السنة المالية المنتهية في نهاية سبتمبر 2018، على خلفية المشاكل التي عانت منها الناقلات المنافسة لها مؤخراً. فعلى سبيل المثال، انهارت شركة «مونارك» والتي تعد أهم منافس لـ «إيزي جيت» في أكتوبر 2017، فيما عانت أخيراً «رايان إير» الإيرلندية.

والتي تُعدُ أكبر ناقلة في أوروبا من حيث عدد المسافرين وأول ناقلة أوروبية يتجاوز عدد مسافريها 1 مليار مسافر، من نقص حاد في عدد طياريها. وبحسب ما نشرت صحيفة «إندبندنت»، جنت «إيزي جيت» خلال السنة المالية المنتهية إيرادات ناهزت 7.70 مليارات دولار «6 مليارات جنيه إسترليني»، فيما بلغ صافي أرباحها قبل خصم الضرائب خلال السنة نفسها حوالي 571 مليون دولار.