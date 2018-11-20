واتسآب يسرق ميزات سناب شات

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير جديد أن تطبيق «واتسآب» يسعى لتقديم ميزة جديدة مستنسخة من منصة «سناب شات»، وهي ميزة «الرسائل المؤقتة»، حيث كان «واتسآب» قد استنسخ قبل ذلك ميزة القصص من «سناب شات» وقدمها باسم WhatsApp Status، التي لديها الآن 450 مليون مستخدم نشط مقارنة بـ188 مليوناً لميزة سناب شات.

ويتيح تطبيق «واتسآب» في الوقت الحالي للمستخدمين إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، مع وجود خيار «إلغاء الإرسال»، إلا أن هذا الخيار يعمل فقط مدة ساعة بعد إرسال الرسالة، وهو بعيد كل البعد عن ميزة الرسائل المؤقتة التي يوفرها سناب شات، حيث تختفي الرسائل التي تم رؤيتها بمجرد إغلاق نافذة الدردشة إلا إذا قام المستخدم بالضغط عليها بشكل مقصود لحفظها.