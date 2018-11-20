«مطارات أبوظبي» تحتفي باليوم الوطني العماني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن مشاركتها في احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني العماني الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، بتنظيمها فعاليات احتفالية في مبنى مطار أبوظبي الدولي، بتوزيع الأعلام والحلوى عبر صالات الوصول والمغادرة.

وقام مطار العاصمة، بالتعاون مع مقدمي الخدمات والشركاء في المطار، بتقديم بعض العروض الخاصة والهدايا للمسافرين القادمين من عمان في اليوم ذاته. وتم تقديم عدد من قسائم الإقامة في أحد فنادق ميلينيوم الأربعة في مسقط إلى عدد من المسافرين، حيث قامت شخصية الجمل ظبيان التابعة لسوق أبوظبي الحرة بإهداء القسائم للمسافرين المحظوظين.

وقال برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تعكس مشاركتنا الاحتفال مع أشقائنا العمانيين العلاقات الوثيقة بين الإمارات والسلطنة».