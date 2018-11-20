الصين توسّع مطاراً بـ6 مليارات دولار

المصدر: بكين - رويترز

صدقت لجنة للتخطيط في الصين، أمس، على مشروع بقيمة 42.1 مليار يوان (6.06 مليارات دولار) لتوسيع مطار بمدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ.

ويعد إحدى المحطات الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان، إن الإنشاءات ستستمر حتى العام 2030، ومن المتوقع بحلول ذلك العام أن يستوعب المطار 63 مليون راكب و750 ألف طن من الشحنات سنوياً. وتشمل التوسعات إنشاء مدرجين جديدين.

وتتجاوز قيمة الاستثمارات في توسيع المطار نصف ما تنفقه الصين في مشروع مطار ضخم جديد في بكين، هو مطار داشينغ الدولي، الذي سيتكلف 80 مليار يوان ليستوعب 72 مليون راكب سنوياً بحلول 2025.