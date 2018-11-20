كمبيوتر جديد بـ25 دولاراً

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت شركة «Raspberry» المعروفة بأنها تسعى إلى توفير تقنيات الحاسوب إلى المستخدمين بأقل الأسعار عن جهاز جديد سعره 25 دولاراً فقط، ويأتي الجهاز مدعوماً بمعالج من نوعية «برودكوم» رباعي النوى بتردد 1.4 غيغا هيرتز، بالإضافة إلى أنه مزوّد بتقنية البلوتوث 4.2، وتقنية الواي فاي بتردد 2.4 غيغا هيرتز و5 غيغا هيرتز.

يأتي الحاسوب بمواصفات تشبه إلى حد كبير نسخة Raspberry Pi 3 التي تتوفر بسعر 35 دولاراً، لكن الفارق هو أن النسخة الأرخص لا تضم وجود منفذ، كما أنه يأتي مع 512 غيغا بايت «رام» بدلاً من 1 غيغا بايت، بالإضافة إلى وجود منفذ USB واحد بدلاً من 4.

يذكر أن شركة Raspberry تشتهر بأنها متخصصة في إنتاج أجهزة حاسوب بمواصفات متواضعة وإمكانيات بسيطة ولكن بأسعار زهيدة جداً.