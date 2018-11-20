سامسونغ تستهدف جيل «إنستغرام» بهاتف «غالاكسي A9»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أطلقت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات هاتفها الجديد «جالاكسي A9 الذي يستهدف بكاميراته الأربع جيل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وخصوصاً أن الهاتف الأول من نوعه في العالم يمنح خيارات تصوير بلا حدود تشمل التصوير بزاوية عريضة.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات على هامش مؤتمر صحفي في دبي أمس للإعلان عن الهاتف الجديد إن مبيعات الشركة في المنطقة ـ التي تشمل دول الخليج ما عدا السعودية - ماضية في طريقها لتحقيق نمو بنسبة أكثر من 10% بنهاية ديسمبر 2018، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

مشيراً إلى أن حصة الشركة في سوق الهواتف الإماراتي الذي يعد أهم أسواق الشركة الكورية الجنوبية بنسبة 50% تقريباً، بلغت 39% وفقاً لإحصاءات جيه إف كيه، مؤكداً أن سامسونغ ستطلق منتجات جديدة ستغير من قواعد اللعبة مطلع العام المقبل.

وأضاف: نحن في سامسونغ نعي أهمية أن تكون المنتجات المبتكرة التي نطورها ذات قيمة مضافة وفائدة للمستهلكين، ولا سيما أننا نعيش في عالم سريع التحول يهيمن عليه التواصل البصري. واستناداً إلى إرثنا العريق في مجال تطوير كاميرات الهواتف الذكية، يسعدنا تقديم أحدث ابتكاراتنا في هذا المجال، أربع كاميرات خلفية في هاتف غالاكسي A9، الأول من نوعه على مستوى القطاع. ويتوافر الهاتف اعتباراً من 22 نوفمبر بسعر 2149 درهماً.