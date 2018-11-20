الشركات الكبرى خيار العملاء في التعاملات المصرفية

المصدر: دبي - البيان

أكدت الدراسة السنوية التاسعة لشركة «بين آند كومباني» أن غالبية العملاء في الإمارات يفضلون الاعتماد على إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى في تعاملاتهم المالية، ما يستوجب على البنوك تحسين تجربة عملائها من حيث سهولة ونوعية الخدمات المقدمة لهم في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها من جانب شركات التكنولوجيا.

ووفقاً للاستطلاع، فإن 54% ممن استطلعت آراؤهم (بلغت النسبة 50% في الإمارات) يثقون في شركة تكنولوجيا واحدة على الأقل سواء كانت «آبل» أو «أمازون» أو «باي بال» أو «غوغل»، لتنفيذ تعاملاتهم المالية أكثر من البنوك، حيث يمكن أن تترجم هذه الثقة إلى رغبة في التعامل المصرفي مع هذه الشركات، خاصة بين الشباب ممن شملهم الاستطلاع.