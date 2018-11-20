«ليفايز» تفتتح متحفاً في نيويورك يستعرض تاريخها

المصدر: دبي - سيد صالح

افتتحت شركة «ليفي شتراوس آند كو» الأميركية العريقة لملابس الجينز، والمعروفة اختصاراً باسم «ليفايز» هذا الأسبوع متجراً جديداً في منطقة «تايمز سكوير» التجارية الشهيرة بمدينة نيويورك.

وبحسب ما نشرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أمس، يمتد المتجر الجديد على مساحة شاسعة تبلغ 17 ألف قدم مربعة. ويقدم المتجر لرواده خدمة تفصيل ملابس الجينز وطباعتها في الموقع. وعلاوة على ذلك، يحتوي المتجر على متحف يستعرض بالصور تاريخ «ليفايز» العريق الذي أتم هذا العام 165 عاماً.

ومن المعروف أن «ليفايز» تُعَدُ واحدة من أقدم شركات تصنيع ملابس الجينز على مستوى العالم، حيث أسست عام 1853 في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، والتي ما زالت تحتضن المقر الرئيس للشركة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أفادت «ذي غارديان» أيضاً بأن إدارة «ليفايز» تُفَكر في طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي في البورصة، لغرض جمع مبلغ يتراوح بين 600 و800 مليون دولار، حصيلة بيع أسهمها. ومن شأن هذه الخطوة حال تنفيذها أن ترفع قيمة «ليفايز» السوقية إلى 5 مليارات دولار.

وكانت «ليفايز» قد عانت خلال السنوات الأخيرة من انخفاض أحجام مبيعاتها، على الرغم من تأكيد كافة الإحصائيات ارتفاع مبيعات الجينز بصفة عامة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 5%، إلا أن اتجاه المستهلكين بات يتجه على نحو متزايد إلى ملابس الجينز الأرخص التي تنتجها شركات منافسة مثل «اتش أند إم» السويدية و«يونيكلو» اليابانية.